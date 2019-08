3 conseils pour aménager un jardin urbain très cosy

Si vous avez un jardin en ville, vous avez certainement envie de profiter de votre extérieur comme si vous étiez à la campagne. Il n’est peut-être pas possible de supprimer le bruit citadin, mais vous pouvez au moins vous aménager un agréable jardin urbain très cosy :

1.Des éléments naturels



Premièrement, un jardin urbain cosy ne saurait se passer d’un cadre naturel et agréable. Cela passe d’abord par la végétation. Plantes vertes, fleurs ou même potager, cette verdure vous fera même oublier que vous vivez en ville ! Afin de renforcer le côté cosy, placez de la végétation sur les murs – dans des pots suspendus ou sous forme de plantes grimpantes.

En complément, optez pour des revêtements naturels, comme du bois ou de la pierre. Une idée est de composer une allée en pierre décorative, pour créer un chemin paisible dans votre jardin urbain. De même, préférez des pots de fleurs en matière naturelle : terre cuite, fibre de coco, etc.

2.Du mobilier de jardin confortable



Pour aménager un jardin cosy, il vous faut aussi du mobilier confortable. Le bois et l’osier apportant immédiatement un effet cocooning, mieux vaut vous tourner vers ces matériaux en priorité. Prévoyez également des coussins adaptés, que vous poserez sur vos chaises, bancs et autres assises d’extérieur, pour un confort absolu.

Ensuite, il vous faudra une table (classique et/ou basse), sur laquelle vous pourrez déposer votre livre, votre tasse ou tout autre objet. En bonus, installez également quelques poufs et repose-pieds.

Par exemple, aménagez un coin avec canapés/bancs et table basse ; et une autre zone avec une table à manger et des chaises assorties. Si vous avez assez de place, profitez-en pour diviser l’espace ingénieusement !

3.Une protection contre le soleil et la pluie



Par ailleurs, il est important de protéger votre jardin urbain contre les aléas de la météo (soleil, pluie, vent…). Non seulement vous en profiterez davantage, mais ces précautions vont aussi augmenter la durée de vie de votre aménagement.

Une véranda peut être une excellente option, mais pas toujours envisageable selon l’endroit où vous vivez. Une pergola est aussi une bonne alternative si vous avez suffisamment d’espace. Plus simplement, vous pouvez installer un parasol ou des toiles tendues au-dessus de votre jardin urbain.

Conclusion



À vous les beaux jours passés dans votre jardin urbain très cosy !