Plus d'espace pour accueillir les élèves de la CSP

Le 3 septembre prochain, ce sont près de 700 élèves de plus que l’année précédente qui prendront le chemin de l'un des 69 établissements scolaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), selon les inscriptions reçues. Cette croissance constante depuis 2011 est d’autant plus stimulante pour la CSP qui souhaite toujours innover dans ses façons de faire afin de bien répondre aux besoins de ses élèves.

Afin de répondre aux besoins grandissants, la CSP a réalisé, depuis huit ans, pas moins de 12 projets de construction et d’agrandissement d’école. Pour la rentrée 2019-2020, une nouvelle école primaire à Mont-Saint-Hilaire vient s’ajouter aux 55 écoles primaires actuelles de la CSP et deux écoles ont été agrandies, soit à Contrecoeur et à Verchères. Trois nouveaux projets démarreront aux cours des prochains mois pour Carignan, Chambly et Varennes.

Nouvelle école primaire à Mont-Saint-Hilaire

La quatrième école primaire à Mont-Saint-Hilaire accueillera dès le 3 septembre 333 élèves répartis dans deux groupes de l’éducation préscolaire et 13 groupes de l’enseignement primaire. Les travaux se poursuivent dans l’école afin de pouvoir ouvrir ses portes pour la rentrée. Quelques travaux de finition seront réalisés au cours de l’automne, notamment dans le bloc sportif (gymnase, vestiaire) et la salle mécanique, et l’aménagement extérieur, incluant la cour des maternelles, sera finalisé dans les prochaines semaines.

Agrandissement des écoles Coeurs-Vaillantsle Ludger-Duvernay

Du côté de l’école des Cœurs-Vaillants à Contrecoeur, le projet a permis l’ajout d’une classe d’éducation préscolaire, de six classes d’enseignement primaire et l’agrandissement du gymnase alors qu’à l’école Ludger-Duvernay à Verchères, ce sont une classe d’éducation préscolaire et cinq classes d’enseignement primaire qui ont été ajoutées pour la rentrée à venir.

Rénovation et entretien des établissements

En plus des projets d’agrandissement et de construction en cours, la CSP a réalisé, dans un court laps de temps durant l’été, des travaux de rénovation et d’entretien dans la moitié de ses établissements, soit 35. Remplacement de toiture, de fenestration et de maçonnerie, réfection de blocs sanitaires, en passant par l’ouverture de classes et l’amélioration de stationnement, la CSP est déterminée à offrir à ses élèves et son personnel des milieux d’apprentissage ouverts, stimulants et sécuritaires.

D’ailleurs, la CSP maintient un plan quinquennal pour effectuer des travaux dans ses établissements et prévoit faire annuellement des investissements majeurs au cours des prochaines années pour maintenir et améliorer l’état de ses bâtiments.