Canal-de-Chambly: fermeture temporaire des ponts n° 7 et N°10

Parcs Canada a annoncé que des travaux d’infrastructure auront bientôt lieu aux ponts n°7 et n°10 traversant le canal de Chambly et situés respectivement à Carignan et à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Les travaux commenceront le 16 octobre et entraîneront la fermeture complète des ponts. Dans le cadre de ce projet, Parcs Canada assurera la mise en place de passages temporaires et de courts détours pour assurer l’accès continu aux véhicules et aux piétons.

Pont n° 10 : du 16 octobre au 20 décembre 2019 (durée d’environ 2 mois)

Un détour par le pont no 9 et les rues Baillargeon et Sainte-Thérèse sera mis en place pour les usagers du pont no 10 dès la mi-octobre jusqu’à la fin des travaux, prévue en décembre. Une passerelle temporaire sera aménagée à proximité de l’actuel pont no 10 pour permettre aux piétons et aux cyclistes de traverser le canal.

Pont n° 7 : du 16 octobre à avril 2020 (durée d’environ 7 mois)

Un pont temporaire sera aménagé pour maintenir le lien routier à proximité du pont no 7 durant la première phase des travaux, prévue cet automne.

Parcs Canada entreprendra des travaux de réparation de ces ponts afin de prolonger leur vie utile et d’assurer la sécurité des usagers. Les travaux prévus permettront, entre autres : la réparation de leurs approches et de leurs glissières, leur pavage, la réparation des unités de fondation, de leurs structures d’acier et des treillis métalliques de même que la réparation des poutres pivots.