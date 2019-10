Huit personnes de la Montérégie couronnées d'honneurs lors de la Journée nationale de reconnaissance des Pompiers

La Journée nationale de reconnaissance des Pompiers a pris la forme d'une cérémonie de remise de prix hier, au Salon rouge de l'Assemblée nationale. Cinq pompiers, un policier et deux citoyens de la Montérégie ont reçu les honneurs.

Le gouvernement du Québec a en effet décerné des distinctions honorifiques à ces huit personnes. Par leurs interventions, elles ont fait preuve de courage et d'un leadership remarquable, ce qui a permis de sauver la vie de personnes en danger en plus de faciliter le travail de membres d'un service de sécurité incendie.

Il s'agissait de la 3e cérémonie de reconnaissance, tenue à Québec dans le cadre de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers. C'est la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, qui a procédé à la remise de ces distinctions. Elle a exprimé sa reconnaissance par ces mots:

« Ces hommes et ces femmes ont fait preuve de bravoure lors d'incendies ou d'autres situations d'urgence. Aujourd'hui, ils se voient récompensés pour la nature remarquable de leurs actes. Leur courage, leur dévouement et leur dépassement de soi sont une véritable source d'inspiration pour la population. Bravo à tous et merci de porter ces valeurs de secours à autrui, chaque jour, aux quatre coins du Québec. »