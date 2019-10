L'appel à la prudence de la Sûreté du Québec ce week-end d'Action de grâce

Depuis hier et jusqu'au lundi 14 octobre, la Sûreté du Québec prévoit une hausse d’achalandage sur le réseau routier en raison de l’Action de grâce et lance donc un appel à la prudence aux usagers de la route.

Il est important d’adopter des comportements de conduite sécuritaires de façon à sauver des vies et réduire le nombre de blessés sur nos routes. Durant cette période, les policiers de la Sûreté du Québec n’hésiteront pas à intervenir afin de contrer les comportements délinquants et porteront une attention particulière aux trois principales causes de collisions entraînant des décès ou des blessures graves soient, la vitesse, la distraction et la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

L’an passé, au cours de ce long week-end de l’Action de grâces, une personne a perdu la vie et neuf personnes ont été blessées gravement dans des collisions survenues sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec.