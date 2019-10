Les prochaines collectes de résidus verts et de branches mortes en novembre

La Ville de Chambly rappelle les détails des collectes de résidus verts et de feuilles mortes. Les résidus verts sont des matières végétales issues d’activités de jardinage ou de désherbage, telles que : feuilles mortes, chaume, résidus de plantes, gazon et fleurs.

Les contenants acceptés sont les sacs de papier (25 kg max), les bacs roulants autres que bleus ou bruns (100 kg max) et les poubelles fermées et munies de poignées (25 kg max).

Ceux-ci doivent être déposés en bordure de rue, le dimanche après 19 h ou le lundi avant 7 h.

Rappelons que les sacs de plastique (biodégradables ou compostables) sont refusés puisqu’ils constituent l’un des pires contaminants pour le compost. Pour rappel, les sacs de plastique sont refusés en tout temps.

Ces collectes des résidus verts et des feuilles mortes se feront les 4, 18 et 25 novembre.

Pour de plus amples informations, contacter le service des travaux publics au 450 658-2626.