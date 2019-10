Flexibilité du travail : pourquoi tout le monde y gagne ?

Les enjeux de la flexibilité du travail sont nombreux : plus de mobilité, plus de bien-être, une meilleure conciliation vie professionnelle vie de famille et pas mal d’économies. La dématérialisation et la connexion ont ouvert la voie vers une plus grande autonomie des salariés avec, à la clé, une plus grande efficacité. Pourquoi la mettre en place dans votre entreprise ?

Les bénéfices pour l’employeur

La flexibilité du travail est un modèle d’affaires à part entière. En travaillant à l’extérieur, les salariés libèrent de la place dans les espaces de travail, nul besoin de locaux plus grands. Mieux, les frais de déplacement sont économisés. Sur le plan des frais de gestion courante, les entreprises qui l’ont mise en place ont consommé jusqu’à 5 fois moins de papier.

Grâce aux outils de communication numériques et au nuage, il n’est pas nécessaire de réaliser de lourds investissements pour adopter une organisation du travail radicalement différente. Et les salariés, plus disponibles, sont bien plus efficaces. Plus attractive, l’entreprise attire du même coup les bons candidats. Le télétravail fait en cela partie intégrante de la culture du travail.

Bien évidemment, tout cela suppose la mise en place de temps de réunion réguliers pour ne pas

rompre totalement la communication physique avec ses collaborateurs.

Les bénéfices pour les salariés

La flexibilité du travail repose sur une confiance mutuelle entre l’employeur et le salarié. Une fois ce contrat moral passé, le salarié est libre d’enregistrer, de supprimer ou de modifier ses horaires tout comme son lieu de travail sans autorisation hiérarchique. Cela suppose pour lui d’être très organisé et autonome. Il peut désormais prendre les transports en commun aux heures creuses pour arriver moins stressé au travail.

Il lui est également possible de concilier travail et loisirs en optant pour le télétravail. Son PC et son téléphone portable deviennent alors ses outils de travail incontournables.

L’engouement pour le travail temporaire

La flexibilité du travail passe aussi par le développement du travail temporaire. De nombreux jeunes s’y intéressent pour acquérir de l’expérience dès qu’ils sortent des études. Il est par exemple plus facile quand on démarre dans la vie professionnelle de trouver un emploi de pharmacien sur une plateforme dédiée comme remplaçant. Les missions à durée déterminée permettent ainsi de développer des compétences tout en se ménageant des périodes pour voyager hors saison en attendant une embauche. 40% des contrats temporaires débouchent en effet sur un emploi fixe à durée indéterminée.