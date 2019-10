Livrer des paniers bio, une façon de récolter des fonds pour les écoles

Pour les écoles ci-dessous, exit les soupers spaghetti et la vente de chocolat. Ils ont choisi d'amasser des fonds grâce à la vente de paniers de légumes locaux et biologiques produits par des fermes québécoises du Réseau des fermiers de famille dans le cadre du projet Écoles enracinées d'Équiterre.

À l'heure où l'urgence climatique est sur toutes les lèvres, 21 écoles et milieux de garde de la Montérégie ont trouvé une façon concrète d'agir. Il s'agit de mettre en place une livraison de paniers de légumes bio et locaux pour les campagnes de financement de 21 écoles et milieux de garde de la Montérégie.

C'est une opportunité unique d’éducation et de sensibilisation à l’alimentation saine, locale et durable auprès des jeunes, de leurs familles et du personnel engagés dans le projet. cet événement représente aussi u n moment de rencontre entre le producteur local, les jeunes et la communauté et une ambiance festive et des activités initiées par les enfants sur place dans certains cas une personne responsable qui sera disponible pour vous guider.

Voici les rendez-vous dans la région:

- À Chambly : le 28 octobre de 16h30 à 18h a u CPE Franquette la grenouille ( 1476 boulevard Franquet J3l6k8 ).

- À Boucherville: le 29 octobre de 15h30 à 18h à l'école de la Broquerie ( 401 Jumonville, J4B 1K4 ) et le 12 novembre de 16h à 18h à l'école Père-Marquette (900, rue du Fort-St-Louis)

- À Saint-Jean-sur-Richelieu le 30 octobre de 15h à 17h30 au CPE Les Poussineaux (101 Pierre-Brault, J2Y 1A4)

Chaque panier coûte 30 $ (6 $ revient à l'établissement). La livraison des paniers se fait dans l'établissement, à une date déterminée par le client et le producteur. Pour plus d'informations, visiter le site d'Equiterre, à l'origine du projet.