La Ville de Beloeil rappelle la désinstallation des compteurs d'eau

Depuis plusieurs années, la Ville de Beloeil n’oblige plus l’installation de compteurs d’eau dans les résidences des citoyens et n’effectue plus la lecture de la consommation d’eau avec ces instruments.

La désuétude de ces instruments peut occasionner des fuites d’eau dans vos résidences et causer des dommages matériels.

À la suite d’un appel à tous au printemps dernier, les citoyens dont la résidence comptait encore un compteur d’eau ont été invité à communiquer avec la Ville afin de planifier la désinstallation des compteurs d’eau actuels, et ce, gratuitement.

Si vous êtes concernés par cette situation et que vous n’avez toujours pas contacté la Ville à cet effet, communiquez sans plus tarder avec l’équipe des travaux publics et de l’environnement par téléphone au 450 467-2835, poste 2874 ou par courriel à [email protected].