Halloween en toute sécurité à Chambly

Le service d’incendie de la Ville de Chambly rappelle aux parents et enfants de respecter les règles de sécurité lors de la fête de l’Halloween, ce jeudi 31 octobre.

Voici quelques conseils à adopter pour une fête sécuritaire :

Utiliser des costumes de couleurs pâles, ignifuges et munis de bandes réfléchissantes;

S'assurer qu’ils soient assez courts, de sorte que son enfant ne trébuche pas;

Privilégier le maquillage au lieu des masques qui couvrent le visage;

Préparer un itinéraire avec son enfant et un couvre-feu;

Visiter un côté de la rue à la fois pour éviter de traverser la rue;

Les enfants devraient circuler en groupe de quatre ou cinq, accompagnés d’au moins un adulte;

Visiter les maisons munies de décorations, où la lumière d’entrée est allumée;

Informer les enfants de ne pas manger de bonbons avant le retour à la maison;

Si possible, prêter un téléphone à son enfant.

Il est conseillé de commencer à passer l’Halloween vers 18 h 30 et de sonner seulement aux portes où les maisons sont décorées et éclairées, pour être bien accueillis et recevoir des bonbons.