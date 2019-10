La marguerite blanche devient l’emblème floral de la Ville de Beloeil

C’est dans le cadre du Gala Coup de cœur en fleurs que la Ville de Beloeil a annoncé le choix de l’emblème floral pour la municipalité : c’est la marguerite blanche, plus précisément le cultivar Daisy May, qui a été retenue.

Un choix issu de deux citoyens

Cette vivace rustique, de culture facile et connue de tous, a été proposée par deux citoyens, dont les textes de présentation du cultivar ont su convaincre les membres du comité d’embellissement et l’équipe responsable de l’horticulture.

« Nous tenons à remercier les citoyens de leur enthousiasme à participer à ce concours visant à choisir l’emblème floral de la Ville de Beloeil, souligne Diane Lavoie, mairesse de Beloeil. Il s’agit d’un excellent choix tant pour sa beauté que pour le fait que cette espèce sera très facile à agencer dans tous les types de plates-bandes sur le territoire ».

La fleur au centre des aménagements municipaux

Cette vivace fleurit tout l’été, de juin à août, et sait s’adapter à pratiquement tous les types d’environnement. D’une hauteur de 30 à 60 cm, elle apprécie particulièrement les emplacements ensoleillés ou à la mi-ombre, elle est facile à cultiver et elle requiert peu d’entretien, ce qui s’inscrit dans la vision de développement durable de la Ville. De plus, la marguerite est comestible : les feuilles se mangent en salade et les fleurs sont utilisées en infusion.

Bien qu’elle puisse paraître simpliste pour certains, la marguerite a la particularité d’être composée non pas d’une simple fleur, mais bien de plusieurs fleurs : son centre (cœur) est un amas de petites fleurs jaunes alors qu’au pourtour, un engrenage de fleurs blanches lui sert de collier. Son bouquet généreux, sa floraison particulièrement jolie et durable, et sa facilité d’adaptation à notre climat et notre sol argileux en font un choix tout désigné.

Sandra Laforest et Pierre Pontbriand sont donc les deux lauréats de ce beau concours. M.Pontbriand remporte un arbre qui lui sera dédié dans un des parcs de la Ville, alors que Mme Laforest remporte une consultation de 2 h avec une horticultrice ainsi qu’un bon d’achat de 150 $ en végétaux.

L’équipe des travaux publics et de l’environnement planifie donc dès maintenant d’intégrer la marguerite le plus souvent possible dans ses différents aménagements paysagers. Tous les citoyens sont également invités à planter cet emblème floral dans leurs aménagements.