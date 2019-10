Une météo maussade oblige le report de la Fête de l'Halloween à Chambly et Carignan

Les deux villes ont annoncé reporter la traditionnelle fête à demain, vendredi 1er novembre, par mesure de précaution. Les forts vents accompagnés de 40 mm de pluie prévus ce jeudi 31 octobre risquent de compromettre la sécurité et le confort des enfants et adolescents qui parcourront les rues.

La Ville de Chambly a pris cette décision à la suite des recommandations formulées par le Service d’incendie de Chambly et la Régie inter-municipale de police Richelieu – Saint-Laurent.

Pour plus d’information, communiquer avec la Ville au 450 658-8788.

L'activité Plume Magique annulée à Carignan

Il en est de même à Carignan qui, à l’instar de ses consœurs Sainte-Julie, Varennes et McMasterville, reporte l’Halloween et sa traditionnelle collecte de bonbons au vendredi 1er novembre. La Régie inter-municipale de police Richelieu-St-Laurent et le Service de sécurité incendies sont favorables à cette décision.

Différents moyens de communication de la Ville seront utilisés pour informer les citoyens : site Web, médias sociaux, panneaux électroniques et système d’alertes téléphoniques.

L’activité de distribution de bonbons prévue au parc de la Plume-Magique est annulée.