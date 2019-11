Un jeune Carignanois amputé devient le porte-parole de sa cause

Dans les prochains jours, les résidents de la région reconnaîtront peut-être un visage familier en regardant la télévision. Zakary Bessette-Crépeau, un jeune résident de Carignan âgé de 10 ans, est mis au premier plan dans un nouveau message d’intérêt public (MIP) de l’Association des Amputés de guerre, diffusé partout au Québec.

Zakary est né sans une partie de son bras gauche. Il est inscrit au Programme pour enfants amputés "Les vainqueurs" de l’association. En tant qu’adhérent de ce programme, il peut notamment obtenir de l’aide financière pour l’achat de membres artificiels et prendre part à des séminaires régionaux.

Zakary est un jeune garçon plein d’énergie et son amputation ne l’empêche pas d’avoir une vie remplie et active. C’est en participant aux séminaires pour enfants amputés de l’association que Zakary a constaté qu’il n’était pas le seul. Il a aussi réalisé qu’il pouvait faire tout ce qu’il voulait, dont pratiquer son sport préféré, le hockey.

Des membres et appareils qui permettent de relever des défis

L’association considère que les membres artificiels et appareils conçus pour les loisirs sont essentiels pour les enfants amputés afin qu’ils puissent être actifs et prendre part à diverses activités avec leurs amis et leur famille.

Par ailleurs, le programme "Les Vainqueurs" repose sur la philosophie du Cercle des Vainqueurs qui encourage les enfants amputés à accepter leur amputation et à adopter une attitude positive quand ils doivent relever des défis. « L’amputation de Zakary n’est pas une limite pour lui, mais plutôt une force », explique sa mère.

Grâce à une prothèse spécialement conçue pour tenir un bâton de hockey, qui lui a été offerte par l’association, Zakary peut maintenant s’adonner à son sport préféré. Il est très fier de sa prothèse, car celle-ci arbore le logo de son équipe favorite, les Canadiens de Montréal. « Je fais partie de l’Association des Amputés de guerre, c’est comme une équipe! », a-t-il expliqué.

L’Association des Amputés de guerre ne reçoit aucune subvention gouvernementale. Grâce aux dons du public versés au Service des plaques porte-clés et des étiquettes-adresse, la structure contribue à la vie active des enfants amputés, comme Zakary. Pour plus d’information, visitez le site ou composez le 514 398-0759.