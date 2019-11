Le stationnement est désormais gratuit dans le Vieux-Chambly

Le conseil municipal a adopté une résolution, le 5 novembre, afin de procéder au retrait de l’ensemble des horodateurs des stationnements municipaux du Vieux-Chambly. Le stationnement est maintenant gratuit pour tous les citoyens et les visiteurs.

Les horodateurs ont été implantés dans le Vieux-Chambly en 2016. Les citoyens bénéficiaient d’une gratuité par le biais de vignettes. En 2017, la Ville a adopté plusieurs résolutions afin que l’ensemble des revenus générés par les horodateurs soient dédiés au fonds P.H.A.C. (patrimoine, histoire et activités culturelles), permettant des initiatives en revalorisation du Vieux-Chambly.

Favoriser le dynamisme commercial et touristique de la commune

Entre 2017 et 2019, moins de 10 % de l’enveloppe budgétaire du P.H.A.C. a été investie pour des initiatives dans ce secteur. De ce nombre, aucune subvention ne visait directement le dynamisme commercial et l’attractivité de l’avenue Bourgogne. Une partie de l’enveloppe du P.H.A.C. devait aussi servir à préserver et mettre en valeur la maison Boileau, qui a finalement été démolie en 2018.

En juin dernier, le conseil municipal souhaitait permettre la gratuité des stationnements pour les citoyens des villes de Richelieu, Saint-Mathias, Carignan et les vétérans. Avec l’ouverture du Pôle culturel de Chambly, la Ville devait implanter quatre nouveaux horodateurs, représentant un investissement de près de 50 000 $. De plus, la Chambre de commerce et de l’industrie du bassin de Chambly a lancé un sondage auprès de certains de ses membres sur la présence des horodateurs. La conclusion démontre un impact négatif sur les commerces et les entreprises du secteur.

« Afin d’effectuer le meilleur choix dans ce dossier, nous avons pris le temps d’analyser la situation et d’évaluer les conséquences. Nous avons conclu que les horodateurs devaient être retirés afin de favoriser le dynamisme commercial et touristique du Vieux-Chambly. Cette décision privilégie l’achat local, encourage la présence de visiteurs, offre la possibilité à nos commerçants de rayonner et démontre que Chambly est une ville accueillante », a expliqué la mairesse de la Ville de Chambly, Alexandra Labbé.

Les horodateurs seront retirés au cours des prochains jours. L’enveloppe résiduelle du fonds du P.H.A.C. sera directement réinvestie dans la communauté afin d’en faire bénéficier la population. Une annonce dévoilant tous les détails sera effectuée dans les prochaines semaines.