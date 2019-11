Santé: certains métiers favoriseraient-ils l'arthrose?

L’arthrose est une maladie qui atteint le cartilage, les os et la membrane synoviale. Elle n’est pas due nécessairement à l’âge, la dégénérescence du cartilage peut en effet être d’origine génétique, mais aussi liée au mode de vie. Certaines professions en sont ainsi responsables. Quels sont les facteurs favorisants ?

L’arthrose, la maladie articulaire la plus répandue

Le cartilage recouvre le tissu osseux si bien que sa destruction progressive atteint la mobilité de l’articulation à terme. Au fil du temps, il perd en épaisseur, se fissure et disparaît. Un Canadien sur 10 en souffre !

Les causes sont désormais bien connues : l

L’hérédité,

Des traumatismes,

Une surcharge pondérale,

La ménopause,

Des maladies métaboliques,

Mais aussi le travail.

Les causes professionnelles

Les charges lourdes, des mouvements répétés comme les flexions des genoux par exemple, les chocs ou les vibrations et les contraintes mécaniques provoquent à la longue des microtraumatismes à l’origine d’une usure prématurée de l’articulation. Les professions les plus touchées par l’arthrose sont :

Les agriculteurs qui sollicitent beaucoup leurs hanches,

Les carreleurs toujours à genoux,

Les déménageurs qui portent des charges lourdes,

Les sportifs professionnels : les genoux pour les footballeurs, les hanches pour les danseurs, les coudes pour les joueurs de tennis…

Les couturiers et les pianistes : arthrose des mains et en particulier du pouce…

Néanmoins les causes professionnelles sont le plus souvent conjuguées à d’autres facteurs, l’alimentation par exemple (manque de vitamine D, de vitamines C et d’antioxydants) ou la sédentarité

Par ailleurs, il ne faut pas confondre les symptômes de l’arthrose avec une autre pathologie inflammatoire. Seule la consultation d’un médecin permettra de diagnostiquer une bursite de l’épaule par exemple, c’est-à-dire une inflammation des tissus mous, sorte de petits coussinets situés à la jonction des os et des tendons.

Comment soulager l’arthrose ?

Les douleurs liées à l’arthrose peuvent être intenses. Des bains chauds, des cures thermales ou de la physiothérapie auront pour objectif de soulager la douleur, l’arthrose étant incurable. Les traitements consistent plutôt à ralentir l’ankylose.

Lorsque l’arthrose est modérée, mais douloureuse, le médecin peut proposer des injections d’acide hyaluronique ou de corticoïdes. Dans le cas d’une arthrose du pouce, une orthèse évitera une déformation.

Dans tous les cas, il faut adopter un régime anti-inflammatoire en augmentant la consommation des fruits et des légumes, en favorisant les protéines végétales plutôt qu’animales, en absorbant des fibres (céréales et graines entières). Les acides gras contenus dans les huiles d’olives, de colza ou de noix sont bienfaisants tout comme le saumon, la truite ou le foie de volaille, source de vitamine D. Enfin, il est recommandé de boire beaucoup d’eau.