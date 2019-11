La collecte des matières résiduelles change d'horaire

Pour éviter ces inconvénients, il existe quelques trucs faciles à adopter. Tout d'abord, immédiatement après la collecte, alors que le bac est vide, déposez un morceau de carton plat (ex. : boîte de céréales) au fond. Ensuite, évitez de déposer des liquides dans le bac. Enfin, si le problème se répète, l'utilisation d'un sac en papier pour les résidus de jardin pourrait aider. Pour ce faire, il faut ouvrir le sac en papier et le déposer à l'intérieur du bac. Il suffit d'y déposer les matières compostables, au fur et à mesure qu'elles sont produites.