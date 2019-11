Guignolée 2019 : l'appel à la générosité de la Ville de Carignan, ce 30 novembre

Le samedi 30 novembre, de 9 h à midi, les citoyens de Carignan recevront la visite des 400 bénévoles de la grande guignolée annuelle, qui recueilleront des aliments non périssables, ainsi que des dons divers et en argent.

La Ville de Carignan invite la population à être généreuse lors de cette journée importante qui rapporte, chaque année, près de 30 000 $ de dons en argent et qui permet à l’organisme Aux sources du Bassin de Chambly de regarnir les tablettes de son centre de dépannage alimentaire.

Le succès de cette opération de solidarité annuelle vient de la constante générosité de la population.

D’autres façons d’aider

Il est possible de donner lors de la Grande guignolée des médias de la Rive-Sud le jeudi 5 décembre prochain ou déposer son sac de denrées à l’un des nombreux points de collecte de la région : IGA à Carignan, Promenades St-Bruno, gares ferroviaires de Saint-Hubert, Saint-Lambert et Saint-Bruno, pharmacies Jean-Coutu, etc.

L’objectif de ces grandes collectes de dons est de redistribuer l'argent et les aliments aux organismes de la Rive-Sud qui aident les personnes défavorisées de façon soutenue.