La saison 2019 du club de triathlon Trifort de Chambly se termine sur un bal de finissants

La saison 2019 du club de triathlon Trifort de Chambly s’est achevée sur le gala annuel, samedi 23 novembre, sous le thème “Bal de finissants”.

Plusieurs des membres en ont profité pour ressortir leurs habits et coiffures des années 80 lors de cette soirée qui soulignait les performances et la participation de plusieurs athlètes du club. Pour certains, l'année 2019 correspond à un premier triathlon courte distance ou longue distance. Pour d’autres, il s'agissait de deux triathlons en deux jours, d'un premier marathon ou pour quelques-uns, d'une qualification au mythique marathon de Boston.

Un triathlète du club a même réussi un exploit de 11 triathlons de distance initiation lors du "Défi 12 heures" de Triathlon Québec.

Soirée d'information

Mais peu importe la performance, c’est le plaisir partagé de s’entraîner en groupe qui est le premier objectif au Club Trifort. Les entraînements du club reprendront en janvier, et pour la saison 2020, en plus des entraînements réguliers et du camps à Mont-Tremblant, les traditionnels “Big Day” seront de retour (une journée où les athlètes peuvent se pratiquer à enchaîner les trois disciplines du triathlon, soit la nage, le vélo et la course à pied) .

Pour de plus amples information, une soirée se tiendra le 5 janvier prochain à 19h, à la brasserie Délires et Délices située au 1626, avenue Bourgogne à Chambly.