Sel & Caramel : Quand plaisirs gourmands rime avec donner au suivant

Si les produits de l'entreprise Sel & Caramel savent ravir les plus gourmands d'entre tous, sachez qu'ils contribuent également au développement social de personnes vivant avec un trouble de santé mentale.

En effet, depuis janvier 2019, Pierre Pichette, président fondateur de Sel & Caramel, cuisine ses produits dans la cuisine de l'organisme Arc-en-ciel à Vaudreuil-Dorion. « Quand nous avons fermé notre boutique en 2015, nous avons pris la décision de revoir notre plan d'affaires. Nous nous sommes donc installés à la Maison Félix-Leclerc pour quelque temps, mais en janvier 2019, l'idée de donner un volet philanthropique à l'entreprise s'est concrétisée avec l'organisme Arc-en-Ciel explique l'homme d'affaires. »

Ce partenariat entre Sel & Caramel et Arc-en-Ciel répond précisément à la mission de l'organisme qui est de favoriser le rétablissement et l'intégration sociale de sa clientèle pour mettre un terme à l'isolement de ceux et celles vivant avec un trouble de santé mentale et ainsi, leur permettre d'accéder à une meilleure qualité de vie.

Ainsi, avec le support de la direction de l'organisme, Pierre Pichette accueille dans la cuisine des résidents d'Arc-en-Ciel. « Sur une base volontaire, les personnes viennent travailler avec nous en cuisine. Ils participent aux différentes étapes de la préparation du caramel. Nous les aidons à apprendre à s'organiser en quelque sorte poursuit le confiseur. Ils aident à la préparation, à la production et à l'étiquetage. »

Si par la participation des résidents en cuisine, Pierre Pichette contribue à la mission de l'organisme, les profits de certaines ventes spécifiques des produits Sel & Caramel vont directement dans les coffres de la maison Arc-en-Ciel, qui accueille des gens vivant avec des troubles de santé mentale de tous les âges. « En effet, les profits générés par les collectes de fonds ou les ventes corporatives faites sur le territoire desservi par Arc-en-Ciel sont remis à l'organisme. C'est une façon pour nous de redonner à la communauté. »

Les produits Sel & Caramel sont disponibles dans plus de 45 points de vente au Québec, dont plusieurs dans Vaudreuil-Soulanges.

Pour en savoir plus sur Sel et Caramel, visitez la page Facebook de l'entreprise. Pour en apprendre davantage sur l'organisme Arc-en-Ciel, communiquez avec l'administration à l'adresse courriel arcencielvs.gmail.com.