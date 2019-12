Une seconde vie offerte aux sapins de Noël sur 24 sites de cueillette

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu invite les Johannais à déposer, après la période des fêtes et jusqu’au 5 janvier 2020, leur sapin naturel à l’un des 24 sites et deux écocentres prévus à cet effet.

Les différents parcs et sites seront spécialement identifiés au moyen d’un panneau. Les sapins devront préalablement être dépouillés de toutes décorations, y compris les glaçons, crochets et guirlandes.

Deux écocentres accueillent les sapins après le 5 janvier

Après le 5 janvier, les citoyens pourront apporter sans frais leur sapin à l’un des deux écocentres, soit celui du 825, rue Lucien-Beaudin (secteur Iberville) ou du 950, rue Gaudette (secteur Saint-Luc). Consultez le site internet pour connaître l’horaire des écocentres.

Il est interdit de déposer un sapin sur la voie publique à tout autre moment ou endroit que ceux identifiés dans le cadre de cette collecte spéciale. Les citoyens contrevenants sont passibles d’une amende. Cette collecte est offerte aux particuliers seulement. Les entrepreneurs désirant se départir de sapins invendus doivent communiquer avec Compo-Haut-Richelieu inc. : 450 347-0299.

Les sapins seront recueillis et transportés à l’écocentre de Compo-Haut-Richelieu pour être transformés en copeaux avant d’être acheminés vers des terres agricoles de la région. La collecte dans les points de dépôt génère moins de CO2 provenant des véhicules lourds et est moins coûteuse qu’une collecte de porte-à-porte.

Pour des renseignements sur cette collecte et pour visionner un plan des sites de dépôt, les citoyens peuvent consulter le site de la municipalité. On peut aussi contacter l’hôtel de ville en composant le 450 357-2100, du lundi au vendredi, de 9 h à midi et de 13 h à 16 h 30. L’hôtel de ville sera toutefois fermé du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.