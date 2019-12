Chambly honore ses pompiers

Alexandra Labbé, mairesse de la Ville de Chambly, participait la semaine dernière à une cérémonie spéciale au Pôle culturel de Chambly afin d’honorer plusieurs membres du service d’incendie de Chambly.

L'élue a remis, au nom de la gouverneure générale et commandante en chef du Canada, Son Excellence, la très honorable Julie Payette, une Médaille de pompiers pour services distingués à Olivier Rostand Lussier (20 ans de service), ainsi qu’une 1ere Barrette à Gaétan Chapados (30 ans de service) et une 2e Barrette à Benoit Martel (40 ans de service) et Raynald Beaulieu (40 ans de service).

Lors de cette même soirée, le directeur du service d’incendie, Stéphane Dumberry, a profité de cette occasion pour honorer, par une plaque commémorative, 16 pompiers qui ont participé à une intervention qui a permis de sauver une vie le 24 décembre 2018 à Chambly.

« Au nom des citoyens de Chambly, je remercie tous les membres de l’équipe du service d’incendie pour votre compétence et votre professionnalisme. Vous risquez votre vie pour assurer notre sécurité. Par des actions comme celle que l’on souligne ce soir, vous faites honneur à votre profession et à notre communauté », a souligné la mairesse Alexandra Labbé.