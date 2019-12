4 astuces pour tomber enceinte plus vite

Vous avez envie de fonder une famille ? Votre homme et vous êtes prêts à vous lancer dans la grande aventure de la parentalité ? La première étape de réussir à tomber enceinte. Or ce n’est pas toujours facile pour toutes les femmes. Si vous voulez tomber enceinte plus vite, suivez donc ces 4 astuces :

1.Ne vous mettez pas trop la pression

Trop souvent, les femmes qui veulent avoir un bébé se mettent beaucoup de pression. Elles espèrent tomber enceintes le plus tôt possible, pour que leur souhait de maternité se réalise sans attendre. Mais une telle pression est tout sauf productive. Si vous vous fixez des échéances strictes et planifiez votre grossesse au jour près, vous réduisez vos chances de tomber enceinte.

D’une part, votre organisme risque de déclencher une forme de « blocage », ce qui va réduire votre fertilité. D’autre part, votre moitié n’appréciera pas forcément que vos rapports sexuels soient trop planifiés. Prenez donc votre temps, soyez patiente et laissez la nature faire son œuvre.

2.Vérifiez votre période d’ovulation

Par ailleurs, vous ne pouvez tomber enceinte qu’à certaines périodes de votre cycle menstruel. Et il semblerait que les chances soient plus importantes 2 à 3 jours avant l’ovulation. Repérez donc votre période d’ovulation afin de connaître le meilleur moment pour passer à l’action.

Si votre cycle est régulier, ce sera facile ! Mais s’il est irrégulier, vous pouvez analyser votre courbe de température pour repérer l’ovulation. Celle-ci a lieu au moment du cycle où votre température augmente.

3.Mangez correctement

Ensuite, sachez que l’alimentation a elle aussi un impact sur la fertilité. Évidemment, une alimentation variée, saine et équilibrée favorise une meilleure santé… et met donc l’organisme dans de meilleures dispositions pour procréer.

Encore plus lorsque vous souhaitez tomber enceinte, il faut soigner votre alimentation. Ne faites aucun régime restrictif et consommez beaucoup d’aliments riches en acide folique (vitamine B9), en fer, en iode et en fibres.

Pour monsieur, on privilégiera la vitamine C, qui booste les spermatozoïdes.

4.Consultez un professionnel

Si, malgré vos tentatives, vous n’arrivez pas à tomber enceinte, n’hésitez pas à consulter un professionnel de la fertilité. Il réalisera les examens nécessaires et pourra même vous faire prendre un médicament pour ovuler, si besoin.

Conclusion

En combinant ces différentes astuces, vous augmenterez grandement vos chances de tomber enceinte dans les prochains mois !