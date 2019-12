Apprendre à braver le grand froid dans un camp d'hiver pour les 6-12 ans

Afin d’honorer sa mission éducative complémentaire au programme de formation de l’école québécoise, La Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire invite les enfants de 6 à 12 ans à apprécier le savoir amérindien dans le cadre de son Camp hivernal – Tsiotorkowa – Le Grand froid, qui se tiendra le vendredi 3 janvier prochain de 9 h à 16 h.

Ce sera l’occasion pour les enfants d’en apprendre plus sur le mode de vie ancestral de plusieurs peuples du territoire québécois par l’échange et le partage. Pendant la saison hivernale, les autochtones devaient tirer le maximum de ce que la Nature avait à leur offrir afin de rester au chaud jusqu’au retour des beaux jours. Les enfants découvriront les différentes stratégies de survie hivernale de divers peuples autochtones du Québec.

Ils apprendront en autres quelle nourriture était disponible en hiver, comment installer un campement pour passer la nuit à l’abri du froid, ainsi que les propriétés de certaines plantes médicinales. Ils apprendront également à reconnaitre les différentes essences d’arbres de l’érablière ancestrale. Afin de garder un souvenir de cette belle journée, ils confectionneront une paire de raquettes miniature.

Un service de garde est disponible en début et en fin de journée, soit de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h. Afin d’effectuer une réservation ou pour obtenir plus d’information, il suffit de communiquer avec La Maison amérindienne au 450 464-2500 ou à [email protected]