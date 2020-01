Grève dans les milieux familiaux régis et subventionnés : l'ADIM passe au vote

Annoncé en début d’année, l’ADIM SUROÎT affiliée à la FIPEQ-CSQ tient actuellement un vote de grève auprès des 700 responsables de service de garde en milieu familial régi et subventionné (RSE). Près de 3640 familles seront touchées par cette grève potentielle.

Le 20 décembre 2019, le comité de négociation syndical FIPEQ-CSQ a reçu une offre monétaire à 12,75 $/h pour la première année, soit en deçà du nouveau salaire minimum annoncé hier par le ministre du Travail, Jean Boulet. Au nom des RSE, la FIPEQ-CSQ demande un rattrapage monétaire à 16,75 $/h dès la première année.

Réagissant à ces offres, l’ADIM SUROÎT a eu sa première rencontre le 7 janvier. La présidente de l’ADIM SUROÎT, Mélanie Piché, a alors souligné : « nous annonçons donc une recommandation pour des mandats de grève. Ces mandats seront votés partout au Québec du 6 au 15 janvier prochain. »

Moyens de pression innovants

L’ADIM SUROÎT propose comme partout au Québec des moyens de pression innovants, créatifs et originaux afin de réduire l’impact de ces moyens sur les parents et afin de maximiser l’impact sur le gouvernement. Le vote de grève proposé est unique par sa nature : une réduction de la prestation de travail de 15 minutes, tous les vendredis, et ce, jusqu’à concurrence de 2 heures.

L’ADIM SUROÎT recommande à ses membres également l’adoption d’une demi-journée et d’une journée de grève à être déclenchée au moment jugé opportun. « Nous innovons en annonçant à l’avance aux parents notre calendrier de grève. Chaque matin, tous les vendredis, pendant huit semaines, nous ouvrirons 15 minutes plus tard. C’est simple et prévisible », conclut Mme Piché.