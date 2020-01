Couper le moteur avant trois minutes l'hiver, un geste écologique

Avis aux automobilistes ! La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a rappelé l'importance de ne pas laisser le moteur de leur véhicule tourner au ralenti et de couper leur moteur avant trois minutes s’ils ne roulent pas.

La municipalité adhère à la campagne québécoise" Coupez le moteur" depuis 2009 afin de sensibiliser les citoyens à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des polluants atmosphériques causés par leurs véhicules. Elle est une action concrète en faveur de la protection de l’air s’inscrivant dans le plan d’action municipal de réduction des gaz à effet de serre et se conforme aux objectifs québécois en matière de lutte contre les changements climatiques.

Une amende de 100$

Selon le règlement, laisser tourner le moteur de son véhicule à l’arrêt pendant plus de trois minutes, par période de soixante minutes pour un moteur à essence, est passible d’une amende de 100 $ plus frais pour une première infraction.

Éteindre le moteur lorsqu’on attend quelqu’un, quand on est arrêté au passage à niveau, lors d’achats rapides au dépanneur, ou encore, stationner son véhicule et commander au comptoir lorsque la file d’attente d’un service à l’auto est longue, sont des gestes simples, qui, s’ils sont posés par des milliers d’automobilistes au quotidien, font la différence en matière de protection de l’environnement.

Il est préférable de rouler doucement pour réchauffer progressivement votre véhicule au lieu de laisser tourner le moteur? Selon une note du gouvernement sur le sujet, par temps froid, un chauffe-moteur est aussi une option écologique, car en plus de faciliter le démarrage, celui-ci permet à l’habitacle du véhicule de se réchauffer plus rapidement en plus de réduire jusqu’à 15% la consommation de carburant

Les véhicules d’urgence et les taxis, entre le 1er novembre et le 31 mars, ne sont pas visés par le règlement. Pour consulter le texte complet du règlement et de ses exceptions.