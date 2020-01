À Chambly, la grande fête de l’hiver revient le 1er février

Dans le cadre de Plaisirs d’hiver, la Ville de Chambly invite les familles à venir s’amuser à sa Grande fête de l’hiver, le samedi 1er février, de 13 h à 18 h, au parc des Ateliers et à la patinoire du canal de Chambly.

Au programme, une foule d’activités pour animer petits et grands : musique d’ambiance, chocolat chaud, tire d’érable, miniferme, jeux gonflables, maquillage, prestation de patinage artistique, patinage sur le canal de Chambly, et bien plus ! Ces activités sont gratuites pour tous !

Patinoire du canal de Chambly

D’une longueur de 400 mètres, la patinoire du canal de Chambly accueille les patineurs à l’abri des vents, entre le pont de l’avenue Bourgogne et l’écluse numéro 4. Sur place, une roulotte chauffée est accessible aux citoyens afin d’enfiler leurs patins. Pour connaître les conditions de la glace, un indicateur installé sur la roulotte indique l’état de la glace, tous les jours : rouge : fermé / Vert : ouvert.

Pour plus d’information, communiquez avec le Service loisirs et culture, au 450 658-1778 ou [email protected]