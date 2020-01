Centre de femmes L'Essentielle : bientôt deux ateliers d'autodéfense gratuits

De plus en plus déployés, les ateliers d'autodéfense permettent aux femmes de se défendre et de prendre confiance en leurs capacités à s'extirper de situations d'agressions de tous types. Le but est certes d'apprendre comment se protéger physiquement, connaître les coups qui peuvent tenir un agresseur hors d'atteinte le temps de s'échapper, mais aussi se blinder contre les attaques orales et psychologiques, comme le harcèlement. Offert par le Centre de prévention des agressions de Montréal, un atelier gratuit d'autodéfense se déroulera les deux premiers samedis de février (1er et 8) de 9h30 à 16h30 au centre de femmes L'Essentielle à Beloeil.

Cette activité rappelle que toutes les femmes sont capables de se défendre peu importe leur âge ou leur condition physique, et qu'il suffit de développer ses moyens. Un encouragement bon à prendre, notamment lorsque l'on est en position de faiblesse.

Concrètement, l'atelier sert à :

■ S’encourager à riposter lors de harcèlement ou d’agression physiques, verbales, psychologiques ou sexuelles;

■ Pratiquer des techniques physiques et verbales simples et efficaces;

■ Apprendre à se protéger dans une ambiance coopérative et chaleureuse avec d’autres femmes;

■ Se concentrer sur ce que l’on peut faire et non sur ce que l’on ne peut pas faire.

L’Essentielle est un lieu d’appartenance géré par et pour les femmes de la Vallée du Richelieu et des environs. C’est aussi une porte ouverte aux femmes, quels que soient ses besoins, son âge, son état civil, sa nationalité ou son orientation sexuelle. L'Essentielle offre des services et un réseau d’éducation et d’actions selon les besoins du milieu. Le Centre intervient sur la condition féminine dans son ensemble.

Pour plus d'informations, contacter le numéro suivant : (450) 467-3418.