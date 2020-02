Des jeunes en réinsertion expriment leur amour des animaux dans un documentaire

Posa Source des Monts, un organisme communautaire de Chambly qui lutte contre l’exclusion et la pauvreté des jeunes de 35 ans et moins, présente le documentaire "Le Coeur sur la patte". Ce projet a été réalisé par les participants au programme de réinsertion socio-professionnel. La grande première aura lieu le mercredi 19 février à la microbrasserie Délires et Délices situé au 1626 avenue de Bourgogne à Chambly à 19h.

La conceptualisation, par les participants, d’un documentaire était au cœur du projet POSE 12 un programme de réinsertion socio-professionnel d’une durée de 6 mois. Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre de ses programmes destinés aux jeunes.

Ayant pour thèmes la protection et l’amour des animaux, le documentaire est le résultat d’un travail de recherche et de réflexion des participants et d’un consensus au sein du groupe. Les jeunes ont créé eux-mêmes le scénario et développé les sujets qu’ils souhaitaient aborder avec les intervenants qu’ils ont choisi de documenter.

Deux jours de tournage

Il en est résulté deux jours de tournage à la SPCA Montérégie, haut lieu de la lutte contre la maltraitance animale et refuge pour animaux abandonnés, de même qu’une journée à L'Étoile Pédiatrie Sociale En Communauté Du Haut-Richelieu qui propose la zoothérapie auprès des enfants ayant été maltraités.

Karelle Beaudoin, de SiKam Production, a réalisé le documentaire dans lequel les jeunes participants de POSE 12 interviewent différents intervenants. Sophie Beaudry, coordonnatrice du projet POSE 12, et Jacques Thériault qui en est l’animateur, ont encadré le groupe dans toutes les étapes de la production. Ce dernier a confié: « Je suis tellement fier du travail d’équipe des jeunes, des employés de POSA Source des Monts et des partenaires, a déclaré Sandra Bolduc, directrice générale de POSA Source des Monts. C’est l’exemple même du travail d’équipe à succès ».

Contribuer au bien-être animal

Réalisatrice de métier, Karelle Beaudoin a vécu une expérience unique en travaillant sur le projet : « Le tournage d'un documentaire, ce n'est pas seulement réaliser des images, a-t-elle rappelé, mais c'est également partager des émotions et des moments privilégiés avec des gens que l'on connaît à peine et qu'en un instant, on a l'impression d'avoir connus toute sa vie.

La collaboration et l’accueil dans ses installations de la SPCA Montérégie a permis de voir le projet se concrétiser: « Quelle belle expérience de part et d’autre. L'implication de ces jeunes, leur soif d’apprendre, leur désir de contribuer au bien-être animal nous ont beaucoup touchés. Nous espérons avoir été un jalon sur le chemin de leur vie », a déclaré Louise Robertson, directrice de la SPCA Montérégie. L'Étoile Pédiatrie Sociale En Communauté Du Haut-Richelieu a également accueilli l’équipe de production en ses murs.

L'un des jeunes, Alexandre Castonguay, a fait plusieurs entrevues avec des gens de la SPCA Montérégie: « Dès mon arrivé, j’ai ressenti l’amour de ces personnes envers les animaux qui ont vécu la souffrance, s’est-il rappelé. Ils leur ont donné une deuxième vie. C’est important de faire connaître leur message et l’importance de leur travail ».