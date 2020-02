Sondage d'Exo et consultation sur la refonte des services d’autobus à Chambly

Dans le cadre de sa démarche de refonte des services d’autobus du secteur Chambly-Richelieu-Carignan, les citoyens peuvent participer à une consultation publique, le mercredi 26 février, de 19 h à 21 h 30, au Centre des aînés de Chambly.

Les personnes intéressées doivent obligatoirement s’inscrire préalablement et se présenter en personne. Cette consultation se fera comme suit : une présentation d'Exo suivie d'une période de questions; des ateliers participatifs et des discussions en groupes; ainsi qu'un résumé des discussions et conclusion.

L'inscription en ligne est obligatoire.