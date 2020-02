Exercices d'évacuation d’urgence: une école et une garderie se distinguent

La mairesse de Chambly Alexandra Labbé procédait récemment à la remise des trophées destinés aux institutions s’étant démarquées lors des exercices d’évacuation d’urgence, effectués par le Service d’incendie.

Nathalie Chenette, directrice de l’école Le Parchemin, ainsi que Julie Poulin, de la garderie Pierrot et Pierrette, ont reçu un trophée dans les catégories "Établissement scolaire" et "Garderie/Centre de la petite enfance", décerné pour la qualité des évacuations qui ont été effectuées.

Au total, dix écoles et onze garderies/centres de la petite enfance, comptant plus de neuf enfants, ont participé à ces exercices d’évacuation. Les critères d’évaluation portaient notamment sur le temps, l’organisation, de même que les critères de sécurité, tels que : le dénombrement, la discipline, la formation et l’application des procédures par le personnel et, l’application des différentes mesures de sécurité.