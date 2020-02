Cégep Montpetit et ENA: 25 étudiants persévérants récompensés

Vingt-cinq étudiants du cégep Édouard-Montpetit et de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) ont été récompensés par la Fondation du Cégep et ses donateurs, hier, lors d’une cérémonie de remise de bourses visant à souligner leur persévérance scolaire.

Cet événement a permis de remettre une somme totale de 18 250 $ à ces boursiers du Cégep et de l’ÉNA qui, malgré certaines difficultés, ont choisi de ne pas baisser les bras. Leur détermination a d’ailleurs été saluée par la directrice de la Fondation du Cégep, Marie-Krystine Longpré: « Vous avez mis les bouchées doubles et vous avez travaillé fort pour atteindre vos objectifs et nous tenons à vous féliciter ».

L'Association des femmes diplômées des universités Montérégie, un nouveau donateur

Cette année, deux étudiantes parmi les 25 étudiants récompensés ont, chacune, reçu une bourse de 500 $ de l’Association des femmes diplômées des universités Montérégie (AFDU), un nouveau donateur dont les bourses visent à souligner les efforts d’étudiantes immigrantes inscrites à l’attestation d’études collégiales en Soins infirmiers.

C’est le soutien des donateurs qui permet à la Fondation du Cégep d’encourager la persévérance, mais aussi la réussite et l’engagement des étudiants, de même que les projets novateurs du Cégep et de l’ÉNA. D’ailleurs, la Fondation du Cégep est toujours heureuse d’ajouter un nouveau partenaire à sa longue liste de fidèles.

La cérémonie a eu lieu à l’occasion des Journées de la persévérance scolaire, soulignées chaque année à travers la province, depuis 15 ans. Comme l’an dernier, le thème était particulièrement interpellant pour ceux qui œuvrent quotidiennement auprès des étudiants : Nos gestes, un + pour leur réussite.

Ainsi, du 17 au 21 février 2020, plusieurs activités ont été proposées au Cégep et à l’ÉNA, afin d’encourager les étudiants à persévérer, témoignant de l’importance que l’établissement et son école affiliée accordent à la nécessité de leur procurer un environnement propice, des modèles positifs et inspirants, un réseau de soutien et des services de qualité.

Sylvain Lambert, directeur général du Cégep, a d’ailleurs tenu à rappeler que la persévérance, c’est l’affaire de tous, au quotidien, pendant toute l’année scolaire.

« Pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite de nos étudiants, chaque action compte : un mot d’encouragement lors d’une période plus difficile, le fait de partager ses passions ou d’être à l’écoute de leurs inquiétudes; ça ne prend parfois qu’une étincelle pour raviver la flamme et faire la différence », a-t-il dit.