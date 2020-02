Plaisirs d'hiver: une bataille de boules de neige se prépare, façon "Guerre des tuques"

Carignan revêt sa plus belle tuque aujourd'hui. Et elle sera utile: de 13h à 17h, le terrain situé devant le centre multifonctionnel se transformera en champ de bataille de boules de neige. Les Plaisirs d'hivers, une activité à l'initiative du gouvernement du Québec, est l'occasion de s'activer physiquement, même durant cette rude période de froid. Prêts?

La Ville de Carignan propose gratuitement aux familles l'expérience Fort Challenge, où le terrain devant le centre multifonctionnel sera un fort, le temps de l'après-midi. Des animations et de la musique seront au rendez-vous et c'est aussi l'occasion d'apporter ses patins, car qui dit neige implique souvent une aire glacée non loin.

Espace détente, chocolat chaud, café, cidre chaud, sandwichs grillés au fromage et autres sucreries réchaufferont les gosiers, entre deux sauts de patins. Le terrain situé devant le Centre multifonctionnel se situe au 1555, rue de l’École. En cas de pluie ou de froid extrême, l’activité sera annulée.