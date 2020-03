Pont Victoria: des travaux de maintenance prévus aujourd'hui et demain

Le CN prévoit de réaliser des travaux de maintenance sur le pont Victoria, aujourd'hui et demain, entre 9h et 15h. Une fermeture de la voie en direction de Montréal en dehors des périodes de pointe sera nécessaire durant ces deux journées.

Durant ces deux journées, le maintien de deux voies en direction de Montréal restera effectif selon le nouvel horaire étendu en vigueur depuis le 27 août 2018, soit entre 5 h et 9 h. Le maintien de deux voies en direction de la Rive-Sud entre 15h et 19h15 restera aussi effectif tout au long des travaux.

Pas de camion autorisé

Par ailleurs, les camions ne sont pas autorisés à circuler sur le pont Victoria. En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, les interventions pourraient être reportées.

Afin de planifier adéquatement les déplacements, il est possible de s'informer sur les entraves en cours et à venir, en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.