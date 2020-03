Plus de 58 000 $ débloqués pour renforcer les compétences culinaires des familles

Une initiative de M361|Moteur d’impact social intitulée 100°, a annoncé remettre la somme de 58 500 $ à neuf organisations de la Montérégie grâce à son plus récent appel de projets : « Cultiver l’avenir : cuisinons ensemble les aliments d’ici ».

Visant à renforcer les connaissances alimentaires et les compétences culinaires des familles québécoises, l’appel de projets permettra de les sensibiliser aux options locales disponibles. Les sommes seront remises, notamment à des organismes communautaires, des écoles primaires et secondaires, des CPE, des camps d’été, des municipalités, des MRC et des organismes publics.

Parmi les projets sélectionnés, neuf projets de la Montérégie se sont démarqués auprès du comité de sélection grâce à leur pertinence, leur faisabilité et leur durabilité. Ces projets se partagent la somme de 58 500 $.

École Saint-Denis – Ensemble, on cuisine à Saint-Denis-sur-Richelieu

Halte-garderie du Cœur du Cégep de Saint-Hyacinthe – Tous ensemble pour une saine alimentation

Association des Familles de Varennes - Cuisinons local

Maison des jeunes Le Break – Ado-locaux

École de la Haute-Ville – Du potager à la table et plus

Municipalité de Sainte-Alexandre – Ateliers miam miam avec Croquarium

École de Sutton-Du potager à mon assiette

Base de plein air Jean-Jeune – Cuisinons ensemble à la Maison de la sorcière

La maison des familles de Granby et région- Mains à la pâte

Un programme relié à une aide gouvernementale

Cet appel de projets s’inscrit dans le cadre d’une aide financière de 1,45 M$ octroyée sur deux ans par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à M361 pour appuyer des initiatives visant l’éducation et la sensibilisation des Québécois aux enjeux liés au système alimentaire durable. Au total, ce sont 83 projets partout au Québec qui se partagent la somme de 519 342 $.

Par ailleurs, de cette somme octroyée aux organismes, une enveloppe de 100 000 $ provient de la Fondation Olo pour soutenir plus spécifiquement des projets liés aux femmes enceintes et aux jeunes enfants. Par ce financement, la Fondation Olo aspire à ce que se déploient plus d’actions en saine alimentation pour les parents qui préparent la venue d’un enfant et qui vont devenir des modèles pour bien se nourrir, cuisiner et manger en famille. Les projets retenus, provenant de toutes les régions du Québec, ont reçu un montant pouvant aller jusqu’à 7 000 $.

Manque de ressources financières et rythme de vie effréné

Selon un sondage réalisé par la firme Léger à l’été 2019, le rythme effréné de la vie moderne et le manque de ressources financières sont les principaux défis auxquels font face les familles dans la préparation des repas.

« Sachant que les notions culinaires sont souvent transmises de génération en génération, les membres d’une même famille ont tout à gagner à cuisiner ensemble, rappelle Frédéric Therrien, directeur de l’initiative 100° chez M361. Le sondage révélait d’ailleurs que la majorité des jeunes âgés entre 3 et 17 ans démontrent un intérêt marqué envers l’alimentation en demandant au moins une fois par mois de cuisiner en compagnie de leurs parents. Les ateliers que nous soutenons favoriseront des apprentissages culinaires concrets et très pratiques pour l’avenir et la santé des jeunes ».