Coronavirus: interdiction des visites dans les hôpitaux et CHSLD du CISSS de la Montérégie-Est

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est annonce qu’il interdit les visites dans ses hôpitaux et CHSLD en raison de la présence de la COVID-19 au Québec.

Voici les mesures à prendre sont appliquées depuis samedi 14 mars pour les visiteurs jusqu’à nouvel ordre:

• Interdiction des visites dans nos hôpitaux et CHSLD, sauf pour des usagers qui reçoivent des soins en fin de vie (1 visiteur à la fois)

• En natalité, seul le conjoint ou la personne significative sera admis

• En tout temps, aucun visiteur présentant des symptômes grippaux ne sera admis

Puisque la sécurité des usagers, des employés et des médecins est la priorité, le CISSS, par ces mesures temporaires et exceptionnelles, veut éviter la circulation de centaines de personnes quotidiennement dans les hôpitaux et CHSLD.

Liste des installations visées par ces mesures

• Hôpital Pierre-Boucher

• Hôpital Honoré-Mercier

• Hôtel-Dieu de Sorel

• Centre d’hébergement Andrée-Perrault

• Centre d’hébergement de l’Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe

• Centre d’hébergement de la MRC-d’Acton

• Centre d’hébergement de Montarville

• Centre d’hébergement Marguerite-Adam

• Centre d’hébergement De Contrecoeur

• Centre d’hébergement De Lajemmerais

• Centre d’hébergement de Mgr-Coderre

• Centre d’hébergement du Chevalier-de-

Lévis

• Centre d’hébergement du Manoir-Trinité

• Centre d’hébergement Jeanne-Crevier

• Centre d’hébergement René-Lévesque

• Centre d’hébergement Élisabeth-Lafrance

• Centre d’hébergement J.-Arsène-Parenteau

• Centre d’hébergement de Tracy

• CHSLD des Seigneurs

Service de prélèvements modifié temporairement

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a également annoncé qu’il apporte des modifications temporaires à son service de prélèvements sur son territoire.

RLS Pierre-De Saurel

Les usagers qui ont un rendez-vous et les patients traités en oncologie peuvent se présenter comme prévu à l'Hôtel-Dieu de Sorel.

RLS Pierre-Boucher et RLS Richelieu-Yamaska

Le service de prélèvements sans rendez-vous est maintenu, mais le nombre de places dans la salle d’attente est diminué. Les usagers qui ont un rendez-vous peuvent se présenter comme prévu.

Les gens qui ont des symptômes grippaux ou qui ont séjourné à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours sont priés de ne pas se présenter dans les centres de prélèvement.

Les installations visées sont:

• Hôpital Pierre-Boucher

• Hôpital Honoré-Mercier

• CLSC de la MRC-d’Acton

• CLSC des Maskoutains

• CLSC des Patriotes (point de service de Beloeil)

• CLSC des Patriotes (point de service de Saint-Bruno)

• CLSC Simonne-Monet-Chartrand

• CLSC de Longueuil-Ouest

• CLSC des Seigneuries de Boucherville

• CLSC des Seigneuries de Contrecoeur

• CLSC des Seigneuries de Sainte-Julie

• CLSC des Seigneuries de Verchères

• Centre de prélèvements de Varennes