COVID-19: le Groupe Robin met des douches à la disposition des camionneurs

À la suite des événements sans précédent liés au COVID-19, le Groupe Robin, dans un élan de solidarité, offrira aux camionneurs et camionneuses du Québec, la possibilité de se rafraîchir dans un de ses trois établissements. En effet, les Holiday Inn Express & Suites de Saint-Hyacinthe, Vaudreuil-Dorion et Trois-Rivières, propriété de l’entreprise, seront ouverts aux "héros de la route", et ce, au moins jusqu’au 13 avril.

Devant un tel état de fait, la direction du Groupe Robin a décidé d’offrir aux chauffeurs de poids lourds la chance de prendre une douche et d’avoir accès à une salle de bain gratuitement. Des chambres seront donc mises à la disposition des camionneurs 24 heures sur 24 dans chacun des hôtels, pour une durée de 30 minutes, leur donnant ainsi le temps de faire une pause afin de se rafraîchir.

Mesures accrues de salubrité

Depuis le début de la crise, les mesures de nettoyage et de désinfection qui étaient déjà importantes, ont d’ailleurs été rehaussées afin de protéger les clients autant que les employés.

« Le sens du devoir et de la collaboration font partie des grandes forces de notre équipe et nous sommes tous touchés par cette situation totalement hors norme. Il s’agit pour nous d’une opportunité de faire la différence dans la vie de ces travailleurs de la route qui vivent des conditions difficiles pour continuer l’approvisionnement de tout le Québec », mentionne Nellie Robin, présidente du Groupe Robin.

« Ayant déjà prêté main forte lors d’événements importants au sein de nos communautés, il était tout naturel d’ouvrir nos portes à ces héros de la route. Ces trois hôtels sont stratégiquement situés aux abords de grands axes routiers (A20, A40 et intersection A40/A55), ce qui facilite l’accès pour les camionneurs », ajoute Kristopher Wekarchuk, directeur des opérations hôtelières.

Entreprise familiale fondée en 1972 regroupant plus de 200 employés dont le siège social est situé à Saint-Hyacinthe, le Groupe Robin agit en tant que promoteur, constructeur et gestionnaire immobilier à travers le Québec.