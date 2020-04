Québec Vert demande la réouverture de tous les canaux de distribution des producteurs de végétaux du Québec

Québec Vert demande au gouvernement la réouverture de tous les canaux de distribution des producteurs de végétaux du Québec. Les activités de production en horticulture ornementale étant considérées comme un service prioritaire depuis le 30 mars, les serres regorgent de plantes, transplants de légumes et plantes comestibles prêts à être vendus, tout autant que les pépinières.

Les canaux de distribution actuellement autorisés ne permettent d’écouler qu’une faible partie de cette production périssable. Selon Québec Vert, le commerce en ligne actuellement préconisé par le gouvernement ne serait pas une solution adaptée pour leur secteur, considérant la fragilité de la marchandise et les défis de son expédition.

« Nous demandons donc au gouvernement de permettre aux producteurs la vente directe au public et l’ouverture des jardineries, en toute conformité avec les directives de la santé publique. Ce sont, actuellement, des millions de plantes qui attendent d’être vendues. Les végétaux sont des organismes vivants; on ne peut les tabletter ou les stocker indéfiniment. Ils doivent être plantés et entretenus » a expliqué Christian Brunet, président de Québec Vert.

Des guides de mesures de prévention à la clé

« Nous remercions le gouvernement pour son implication auprès de notre secteur depuis le début de la crise qui a permis, entre autres, de maintenir les activités des producteurs horticoles, mais nous devons maintenant passer à une autre étape et rendre accessibles rapidement nos végétaux aux consommateurs. De même, d’autres clientèles ont besoin d’aide professionnelle afin de planter et entretenir ces végétaux. Il faudrait donc considérer la relance rapide des services d’horticulture, tels l’aménagement et l’entretien paysagers », a poursuivi monsieur Brunet.

Québec Vert a d’ailleurs mandaté HortiCompétences, le comité sectoriel de main-d’œuvre en horticulture ornementale, afin de produire des guides de mesures de prévention de la COVID-19 en milieu de travail pour nos différents secteurs d‘activités.

Plusieurs entreprises ont d’ailleurs déjà modifié leurs procédures afin de se conformer aux directives de la santé publique, leur permettant ainsi d’opérer de manière sécuritaire pour tous dès que le gouvernement nous en donnera l’autorisation.

Selon Québec Vert, ces entreprises sont prêtes à s’adapter à cette réalité. L'histoire a montré qu’à travers les crises, le jardinage demeure une activité priorisée par la population. Plus particulièrement, considérant les mesures de confinement, le jardinage permettrait à la population de pratiquer une activité positive en toute sécurité chez elle, en plus de favoriser sa sécurité alimentaire.

Secret bien gardé, l’horticulture génère de nombreux bienfaits, influençant directement la santé publique et l’avenir environnemental du Québec. Secteur à grand potentiel de développement, il produit des retombées économiques de plus de 6 milliards de dollars. Avec plus de 8 000 entreprises québécoises réparties sur tout le territoire de la province, cette industrie est au service de près de 2 millions de consommateurs chaque année et fournit plus de 40 000 emplois de qualité. Pour plus d’information sur l’organisation : www.quebecvert.com .