Des renforts pour contacter les 51 957 postulants à Je contribue

Afin de relancer les 51 957 personnes ayant soumis leur candidature via le site Je contribue, le gouvernement du Québec a fait appel à des équipes de travail bien connu des citoyens de la province. Durant les prochaines heures, des membres du personnel d’Hydro-Québec et de Revenu Québec relanceront les milliers de Québécois intéressés à travailler temporairement dans le milieu de la santé.

Leur aide a été sollicitée par le ministère de la Santé et des Services sociaux afin de communiquer rapidement avec les personnes ayant signifié leur intérêt via le site Je contribue. Les gens ayant proposé leurs services entre le 15 mars et le 16 avril sont donc appelés ce week-end afin d’évaluer l’admissibilité de leur candidature.

Jusqu’à présent, sur les 51 957 offres reçues via cette plateforme, 29 345 personnes ont été contactées. De ce nombre, 6773 ont été embauchées alors que 2097 se sont désistées. Enfin, 4676 ont été déployées dans le réseau de la santé.