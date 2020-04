Près de 26 000 cas confirmés au Québec

Le plus récent bilan quant au nombre de cas confirmés au Québec fait état de 25 757 personnes infectées. De ce nombre, 1625 sont hospitalisées alors que 217 reposent aux soins intensifs. Le nombre de décès se chiffre maintenant à 1682.

On compte aussi 94 patients hospitalisés, mais guéris qui demeurent toujours à l’hôpital de façon volontaire pour éviter un transfert inutile vers un CHSLD. Un graphique présenté lors du point de presse quotidien du gouvernement Legault, en ce mardi 28 avril, indique que le nombre de décès en CHSLD est bien plus élevé qu’ailleurs où l’on en recense entre 8 et 10 par jour.

Depuis le début de la crise au Québec, 97 % des décès répertoriés à cause de la COVID-19 concernent des gens âgés de 60 ans et plus. Les trois pourcent restants sont des gens plus jeunes atteints, dans la majorité des cas, de maladies chroniques.

En terminant, rappelons qu’en dépit de la réouverture graduelle des entreprises, dès la semaine prochaine, les rassemblements demeurent interdits. Il est important de demeurer à la maison, sauf en cas d’extrême nécessité, de garder une distance de 2 mètres avec quiconque dès le départ du domicile et de se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes.