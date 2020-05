Le déconfinement graduel débute aujourd'hui

À partir d’aujourd’hui, le plan de déconfinement graduel du gouvernement du Québec se met en branle un peu partout dans la province. Des régions, des entreprises, des commerces et des services de garde éducatifs à l’enfance sont de nouveau ouverts.

Bien que certains secteurs seront de nouveaux ouverts, le confinement n'est pas terminé et les gens doivent respecter les consignes sanitaires toujours en place et éviter les déplacements non-essentiels.

Quatre points de contrôle retirés

La semaine débute avec le retrait de quatre points de contrôle qui se trouvent en Chaudière-Appalaches, les Laurentides, Lanaudière et la Ville de Rouyn-Noranda. Les prochaines régions devront attendre soit une semaine de plus ou deux avant de se voir retirer leurs points de contrôle.

Ouverture des commerces

Les commerces de détail ayant des entrées et sorties extérieures pourront ouvrir leurs portes dès aujourd’hui à l’exception de ceux de la Communauté métropolitaine de Montréal. Ils devront respecter les mesures sanitaires obligatoires. Tous ceux se trouvant dans des centres commerciaux doivent rester fermer jusqu’à nouvel ordre même s’il est dans la liste des magasins essentiels.

Les entreprises du secteur manufacturier et de la construction industrielle devront attendre le 11 mai avant de pouvoir reprendre leurs activités. De plus, la prolongation de la fermeture des commerces non essentiels le dimanche est prolongée jusqu’au 31 mai. Seuls les pharmacies, les restaurants faisant de la livraison et du prêt à emporter, les dépanneurs et stations-service restent ouvertes.

Ouverture des services de garde éducatifs à l’enfance et des écoles primaires

Les écoles primaires et les garderies seront opérationnelles à partir du 11 mai. Plusieurs écoles ont demandé à leurs personnels de venir dès le 4 mai en classe pour préparer le retour des élèves. Les parents ont le choix d’envoyer ou non leur enfant dans les établissements scolaires et éducatifs.

Des ouvertures progressives, mais le Québec toujours en confinement

Il est important de rappeler que les mesures de confinement sont toujours en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Les gens doivent se déplacer le moins possible et les rassemblements sont toujours interdits qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur.