Mylène Tessier: pour trouver une solution de financement qui vous ressemble

Contrairement à ce que l’on peut penser, la période actuelle est parfaite pour faire l’achat d’une maison, renouveler une hypothèque, payer des dettes ou encore financer des rénovations. C’est que le taux d’intérêt est bas et il pourrait profiter à plusieurs selon la courtière hypothécaire d’expérience chez Multi-Prêts Mylène Tessier.

Celle qui possède des bureaux à Vaudreuil-Dorion (180 Avenue Saint-Charles) et à Salaberry-de-Valleyfield (85 rue Notre-Dame) cumule vingt ans d’expérience dans ce milieu.

« L’avantage de se tourner vers un courtier hypothécaire, c’est que le service est gratuit, mais aussi, chaque produit est adapté au client, à ses besoins et son budget. On est apte à aider autant les clients en bonne santé financière que ceux qui ont plus de difficulté grâce à un éventail important de solutions de financements disponibles », explique Mme Tessier.

Une vingtaine de prêteurs pour aider la clientèle

Au quotidien, la courtière transige autant avec des institutions financières traditionnelles telles que Desjardins, TD, Banque Scotia qu’avec des entreprises moins connues du grand public comme MCAP. « Au total, on fait affaire avec une vingtaine de prêteurs pour accommoder au maximum notre clientèle. Mon patron à moi, c’est le client, c’est à lui que je dois rendre des comptes. Pour moi, personne n’est un numéro », image-t-elle.

En ce moment, Mme Tessier vient en aide à plusieurs propriétaires de résidences qui ont vendu leur domicile et qui doivent s’en trouver un autre rapidement. « Le critère qu’on vous demande en premier lieu pour obtenir du financement est de travailler. Si c’est de la maison en télétravail, c’est satisfaisant pour les prêteurs, car ils considèrent que vous avez un revenu. Si vous n’en avez pas, c’est plus compliqué. Plusieurs se retrouvent dans cette situation actuellement, ils ont vendu leur maison pour le 1er juillet et doivent s’en dégoter une autre rapidement. Dès que c’est fait, c’est là que j’interviens », ajoute-t-elle.

En prenant rendez-vous, les clients pourraient être appelés à se rendre au bureau de Mme. Tessier. « Rassurez-vous, nous avons réaménagé pour éviter que les clients ne se croisent ou qu’il y ait trop de gens en même temps sur place. Il n’y a donc rien à craindre », rassure-t-elle.

Fait intéressant: un concours est organisé par Multi-Prêts en ce moment et permet de rendre hommage à un héros du quotidien en ces temps difficiles. S’il est déclaré vainqueur, il pourra profiter d’un mois de loyer ou d’hypothèque gratuit.

Intéressé par les services professionnels, rapide et courtois de Mylène Tessier et son équipe? Si c’est le cas, on peut la contacter au (450) 371-1777 ou au (450) 544-4141 ou encore via courriel au [email protected].