Culture Montérégie lance un appel pour une étude des enjeux et besoins en formation continue

Culture Montérégie entreprend une vaste étude des enjeux et besoins en formation continue et développement professionnel sur le territoire. La structure est à la recherche de représentants des différentes disciplines artistiques et de travailleurs culturels de la Montérégie pour participer à la première partie de cette étude.

Le premier chapitre de l’étude prendra la forme de groupes de discussion virtuels. L'objectif sera d'identifier les freins et facteurs facilitants à la formation continue et les besoins à combler. La date limite d’inscription est le 22 mai. Voici l'horaire des groupes de discussion virtuels :

Jeudi 28 mai : Arts visuels et métiers d'arts

Lundi 1er juin : Patrimoine, histoire et muséologie

Mercredi 3 juin : Littérature et conte

Mardi 9 juin : Travailleur culturel

Mercredi 10 juin : Audiovisuel et communications

Lundi 15 juin : Arts de la scène (danse, musique, etc.)

Jeudi 18 juin : Les diffuseurs et médias communautaires

D'autres modes de consultations seront utilisés au cours de l'année, soient des entrevues individuelles virtuelles ainsi qu'un sondage en ligne. Le but de l'étude est de préciser les enjeux et les besoins de formation auprès des différentes disciplines artistiques et relever les similitudes et les différences territoriales et disciplinaires afin de développer une offre de formation encore plus adaptée à la clientèle de la Montérégie.

Cette étude est réalisée avec l’appui de Compétence culture. Culture Montérégie a retenu les services de la firme Alia Conseil pour sa réalisation. Les résultats seront présentés à l'hiver 2021.

Pour plus d'informations ou pour s'inscrire à un groupe de discussion, consultez : culturemonteregie.qc.ca/ formation-etude-besoins/.