La MRC de Rouville acquiert l’Internet haute vitesse

Le 21 mai dernier, le gouvernement du Québec a dévoilé les projets retenus suite à l'appel de projets Régions branchées. La MRC de Rouville fait partie du déploiement du service de l’Internet haute vitesse.

Le programme Régions Branchées vise à appuyer l'implantation d'infrastructures de télécommunications dans les zones partiellement desservies. La municipalité régionale de comté espérait ce projet depuis longtemps et c’est l’entreprise Vidéotron qui a remporté l’appel de projets. Au total, la Montérégie comptera 10 350 nouveaux foyers qui pourront bénéficier de cet Internet haut débit.

Le député de Chambly, Jean-François Roberge, s'est dit "heureux" de la nouvelle: « L’Internet, c’est un service essentiel, encore plus en ce temps de pandémie. Ce sera également bénéfique pour le développement économique dans les milieux plus ruraux. Mes collègues Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, et Gilles Bélanger, adjoint parlementaire à l’Économie et à l’Innovation, ont travaillé très fort ces derniers mois. »

Pour les prochains mois, l’entreprise de télécommunications fera différentes analyses sur le terrain et sur les infrastructures. Il est prévu que les commerces et les maisonnées soient branchés d’ici juin 2022.

Les citoyens et les entreprises ayant des questions sur le déploiement peuvent contacter le centre d’appel de Vidéotron à ce numéro : 1-833-905-2004