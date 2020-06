Aide financière de 70 000$ pour les organismes communautaires de la Vallée-du-Richelieu

Au cours des dernières semaines, le député de Borduas et ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Simon Jolin-Barrette, a soutenu plusieurs organismes de la région.

Depuis le début de la crise sanitaire, le député de Borduas a octroyé une aide financière à plusieurs organismes offrant des services de première ligne dans la Vallée-du-Richelieu.

Au total, 70 000 $ ont été distribués aux différentes organisations offrant notamment du logement d’urgence, du soutien psychosocial aux familles et de l’aide alimentaire.

Cette somme est accordée, entre autres, dans le cadre du Programme de soutien à l’action bénévole. Le 1er avril dernier, le gouvernement du Québec a annoncé une bonification de 10 millions de dollars du PSAB afin que les députés de l’Assemblée nationale puissent encore mieux appuyer les organismes de leur circonscription qui sont sollicités davantage durant la pandémie.

« Certains organismes de la région subissent une pression supplémentaire et doivent mettre les bouchées doubles pour assurer leurs services, a indiqué Simon Jolin-Barrette. Leur travail est essentiel et c’est important pour le gouvernement de les soutenir. L’aide financière qui leur est octroyée bénéficiera à de nombreuses familles dans le besoin »

L’argent a été distribué aux organismes suivants (sans ordre particulier) : Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu; aux comptoirs alimentaires du conseil 2905 Chevaliers de Colomb de Beloeil et du conseil 4301 des Chevaliers de Colomb de Sainte-Madeleine; à la Ressource famille de la Maison de la famille de la Vallée-du-Richelieu; à Milles et une Rues; La Clé sur la Porte; Entraide pour hommes de la Vallée-du-Richelieu; Centre de femmes L’Essentielle; Grain d’Sel de la Vallée-du-Richelieu; Centre périnatal Le Berceau; Aide-Atout; Maison de répit l’Intermède; L’Arche Montérégie; Parrainage Civique de la Vallée-du-Richelieu et l'Association de la Vallée-du-Richelieu pour la déficience intellectuelle.