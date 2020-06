Pour l'ouverture des restaurants, la CNESST publie un guide

En vue de la réouverture prochaine des restaurants, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend disponibles des outils pour appuyer spécifiquement le secteur de la restauration dans la prise en charge de la santé et la sécurité du travail dans le contexte de la COVID-19.

L’objectif est de soutenir les employeurs et les travailleurs et travailleuses dans la mise en place des mesures de prévention appropriées et s’assurer que leurs activités peuvent reprendre dans les conditions les plus sûres et les plus saines possibles. Un guide virtuel de normes sanitaires COVID-19, une affiche ainsi qu’une liste de vérifications quotidiennes peuvent être téléchargés dès maintenant sur le site Web de la CNESST.

Ces outils font partie de la Trousse COVID-19, élaborée par la CNESST de concert avec la Direction générale de la santé publique (DGSP), l’Institut national de santé publique du Québec, le ministère du Tourisme, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail, l’Association des restaurateurs du Québec, Restaurants Canada et d’autres membres de ce secteur, la CSN et

UNIFOR.

La trousse offre une réponse aux préoccupations des travailleurs et travailleuses quant aux mesures de prévention à mettre en place pour éviter la propagation du virus.

En collaboration avec les acteurs du domaine

« Je suis conscient que le secteur de la restauration a été durement touché par la pandémie, mais nous devions absolument porter une attention particulière à la santé et à la sécurité des travailleurs et travailleuses ainsi qu’à celle de la clientèle avant d’autoriser la réouverture », a fait savoir Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« La CNESST est sensible aux problèmes particuliers de ce secteur et a mis tous les moyens nécessaires afin que la santé et la sécurité soient au cœur de cette relance, a observé Manuelle Oudar, présidente du conseil d’administration et chef de la direction de la

CNESST. Nous ne pouvions cependant faire aucun compromis avec la sécurité des travailleurs, des travailleuses, des employeurs et du public. En collaboration avec les principaux acteurs du domaine, nous sommes arrivés à trouver des solutions innovantes pour préserver la santé de tout un chacun. »

La trousse sera évolutive et s’adaptera aux mesures et aux recommandations de la DGSP. Les informations qu’elle contient demeurent valides jusqu’à ce que la DGSP déclare la fin de la crise sanitaire.

Voici le lien où trouver et télécharger les outils de la trousse de la CNESST destinés au secteur de la restauration.