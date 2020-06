La route 227 à Saint-Jean-Baptiste fermée dès demain pour travaux

Le ministère des Transports procédera à la fermeture complète d’un tronçon de la route 227 (rang de la Rivière sud) à Saint-Jean-Baptiste afin de remplacer un ponceau. Les travaux commenceront demain et se poursuivront jusqu'au 18 juin inclusivement.

Au cours des deux prochains mois, d’autres ponceaux seront à changer sur la route 227. D’autres infos seront disponibles prochainement pour préciser les secteurs d’intervention.

Voici les objectifs du lundi 15 juin à 6 h 30 au jeudi 18 juin à 16 h 30:

• Le ponceau à changer est situé à l’intersection de la route 227 (rang de la rivière sud) et de la route 229 (route de Rougemont).

• Fermeture complète de la route 227 entre le chemin Tétreault et la route 229 (route de Rougemont).

• Fermeture de la route 227, en direction est, entre le chemin de Rouville et la route 229 (route de Rougemont).

• Fermeture de la route 229, en direction sud, à partir de la route 227.

• La circulation locale sera permise.

• Les travaux pourraient se poursuivre jusqu’au 19 juin si requis.

Afin de planifier adéquatement les déplacements et prévoir les entraves en cours, il est possible de consulter le Québec 511.