Programmation estivale 2020 : cet été, Chambly fête autrement !

La Ville de Chambly dévoile sa programmation d’activités pour l’été 2020. Réinventée et adaptée afin de respecter les directives émises par le gouvernement du Québec, elle permettra à l’ensemble des citoyens de se divertir en toute sécurité.

Fête nationale du Québec, le mercredi 24 juin à 20 h

Cette année, les citoyens sont invités à célébrer la Fête nationale du Québec à la maison, dans le confort de leur salon ou à l’extérieur sur leur terrain. Pour l’occasion, la Ville proposera une animation en direct sur sa page Facebook et YouTube, de même que sur le site de webdiffusion chambly.wdplus-neo.com.

La mairesse de Chambly Alexandra Labbé, effectuera le discours patriotique et adressera quelques mots aux citoyens. Pour animer la soirée, le conteur Francis Désilets viendra raconter des histoires tout en musique, autour d’un feu de foyer.

Feux d’artifice de quartier, les samedis 4, 18 juillet et 1er , 15 août

Le ciel de Chambly s’illuminera cet été ! Quatre feux d’artifice sont prévus dans les parcs Breux, Gilles-Villeneuve, des Patriotes et de la Commune. Les citoyens pourront les admirer à partir de leur domicile. Il est à noter que les rassemblements dans les parcs seront interdits et que les déplacements entre les quartiers sont à éviter.

Shows de passage, les mardis, 7 juillet au 11 août

Chaque semaine, dès 18 h, un spectacle mobile sera présenté dans les rues d’un quartier, avec des artistes populaires et de l’animation pour toute la famille.

Les citoyens seront invités à assister à ces représentations de leur balcon ou de leur terrain. Il est à noter que les circuits précis et les noms des artistes demeureront secrets jusqu’au jour du spectacle, afin d’éviter les rassemblements extérieurs. Six grands quartiers, identifiés par une couleur spécifique, ont été créés pour chaque événement. Les citoyens sont invités à porter ou afficher la couleur de leur quartier le soir du spectacle.

Pour connaître l’horaire des spectacles, consultez le site ville.chambly.qc.ca.

Ciné-parc, les vendredis et samedis, 10 juillet au 15 août, 20 h 30

Le stationnement se fera au Centre sportif Robert-Lebel. Les cinéphiles de Chambly pourront visionner leurs films préférés à la belle étoile, dans le confort de leur véhicule.

Pour y assister, les citoyens devront s’inscrire en ligne (ville.chambly.qc.ca / Services en ligne), le jeudi précédant l’activité. Un espace de stationnement vacant entre chaque véhicule permettra de respecter la distanciation physique.

Des films de tous les genres sont proposés : Abominable, Ad-Astra, Dora et la Cité perdue, Merci pour tout, Playmobil et Bonjour voisin.

Circuit interactif guidé par GPS

À pied ou à vélo, voyagez dans le temps en quête de trésors historiques et

d’anecdotes savoureuses ! Il est possible de télécharger le parcours géolocalisé sur le site baladodecouverte.com (Circuits/Chambly, une histoire à raconter).

Audioguide

Découvrez l’histoire de Chambly, des faits et anecdotes historiques, ainsi que les différents sites patrimoniaux, à l’aide de bandes audio, téléchargeables sur le site ville.chambly.qc.ca (Culture et patrimoine).

Centre nautique Gervais-Désourdy

Exceptionnellement cet été, la location d’embarcations est effectuée uniquement par le biais de réservations téléphoniques au 450 658-6436, dès 9 h, pour une réservation la journée même uniquement (dernière réservation à 16 h).

Une réservation pourra être effectuée pour six personnes maximum, vivant tout au plus à trois adresses différentes. Une seule personne par groupe ou famille pourra entrer dans le Centre nautique afin de payer et récupérer le contrat de location. Les usagers qui possèdent une veste de flottaison individuelle seront encouragés à l’apporter et à l’utiliser, autrement il sera possible d’en emprunter une au Centre nautique.

Il importe de rappeler que la veste de flottaison individuelle et le sifflet sont

obligatoires pour aller sur le bassin. Une pièce d’identité officielle sera également requise et mise en dépôt pour la location. Les animaux sont défendus sur le site.

Les terrains sportifs, les parcs extérieurs, les jeux d’eau et la piscine municipale extérieure sont ouverts à la population.

En tout temps, il est important de respecter les directives sanitaires de la Direction générale de la santé publique. Les activités pourraient être modifiées ou annulées à tout moment, selon l’évolution de la situation de la COVID-19.