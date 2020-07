Le nettoyage de conduits : pour un air de qualité

Si l’air que l’on respire à la maison ou au bureau est mal filtré ou altéré, cela peut avoir des conséquences nocives pour notre santé. D’ailleurs, il est fréquent que les gens oublient de nettoyer et d’entretenir leurs conduits d’aération et ne se rendent donc pas compte à quel point l’air qu’ils respirent est malsain. Puisque nous sommes une société très sédentaire, nous passons la majorité de notre temps à l’intérieur, loin de l’air frais des espaces extérieurs. Une des principales causes de l’air malsain que nous respirons est l’accumulation de poussière provenant de l’extérieur, mais qui reste coincée à l’intérieur et donc ne fait que flotter en suspension dans l’air. Le nettoyage des conduits d’aération devient donc nécessaire pour respirer un air de qualité, surtout que nous respirons près de 12 000 litres d’air par jour.

À quelle fréquence faut-il nettoyer nos conduits d’aération?

Ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas à le faire chaque semaine ! En effet, il est recommandé de faire appel à une équipe professionnelle pour un nettoyage de conduits en profondeur au moins une fois tous les cinq ans. Ce n’est pas si mal, n’est-ce pas? En d’autres temps, vous pouvez au moins vous assurer que vos grilles d’aération sont bien nettoyées et faire de votre mieux pour nettoyer ce qui est à votre portée. Avoir des conduits d’aération propres vous permettra d’éviter les contacts avec les nombreux polluants possibles dans l’air, que ce soit la poussière, l’humidité ou les particules chimiques. Un nettoyage de conduits aux cinq ans vous permettra également de freiner le développement d’allergies chez vous ou chez vos enfants, ou encore diminuer les allergies des membres de votre famille qui en ont déjà.

Qui est plus à risque?

Bien que tout le monde soit à risque de développer des maladies ou des allergies à cause d’un environnement où l’air est malsain, il existe tout de même des tranches de population plus à risque. Si un nettoyage des conduits n’est pas fait, ce sont d’abord les enfants, les personnes âgées et les personnes asthmatiques qui en souffriront. Vous pourriez également être plus à risque si vous habitez près d’une autoroute ou d’une zone industrielle (usine, garage, entrepôt, etc.). Non seulement le taux de poussière dans l’air peut être plus élevé, mais on pourrait aussi retrouver dans votre air des particules comme du monoxyde de carbone, de l’oxyde d’azote ou des produits chimiques. Dans ce cas, il est recommandé d’effectuer un nettoyage de conduits plus fréquent. Si vous êtes dans cette situation, demandez à votre équipe de nettoyage professionnelle à quelle fréquence il serait mieux pour vous de nettoyer vos conduits.

Bien sûr, un autre groupe à risque est les fumeurs, en particulier les fumeurs grillant des cigarettes à l’intérieur de leur maison. Si vous fumez à l’intérieur et que vos conduits ne sont pas bien nettoyés, la fumée de tabac restera en suspens dans l’air et l’effet sur vos poumons sera encore plus grand. Il s’agit d’une autre raison rendant le nettoyage essentiel.