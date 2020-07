Que l’on soit en pleine pandémie ou en train de combattre un virus contagieux à la maison, la désinfection et la salubrité des lieux sont primordiales, autant pour sa propre santé que pour celle des autres. Ainsi, il est très important de mettre en œuvre des mesures pour pouvoir se désinfecter les mains régulièrement et nettoyer les surfaces pouvant être infectées. C’est pourquoi une entreprise spécialisée en désinfection peut accomplir sans problème le travail, ou nous donner des trucs et astuces quant à ce qu’il faudrait se servir. Mais quels produits utiliser pour bien désinfecter? Voyons tout d’abord pourquoi il est important de tout nettoyer autour de soi.

Désinfecter… quelle importance?

Lorsqu’un virus se propage dans une communauté, il est d’une grande importance que de fournir les efforts nécessaires afin de limiter sa propagation. Pour ce faire, il faut déterminer les surfaces qui sont les plus vulnérables face à un virus. Parmi celles-ci figurent les mains, comptoirs et autres objets (poignées de porte, claviers, cellulaires, etc.) de la vie quotidienne. Pour ne pas en être infecté, il faut procéder à leur désinfection avec les produits adéquats!

Désinfecter… avec quels produits?

Il se peut fort bien que la majorité des produits de désinfection qu’il est possible d’utiliser fasse partie de notre quotidien sanitaire. À nous d’en faire bon usage! Or, si ce n’est pas le cas, il ne faut pas hésiter à faire appel à une entreprise spécialisée en désinfection, qui pourra fournir des produits et/ou accomplir ladite désinfection. Ainsi, voici quelques produits que l’on peut utiliser dans la lutte face à un virus.

Pour les mains, objets ou toute autre surface, le savon est essentiel. En effet, il a le pouvoir de détruire les bactéries. C’est pourquoi il est recommandé de sa laver les mains à l’eau savonneuse pendant plus de 20 secondes.

Pour les surfaces lisses, comme les comptoirs, où une éclosion de bactéries peut survenir, il faut utiliser des produits plus puissants que du savon à mains. Parmi ceux-ci figurent le virucide, l’eau de Javel et le peroxyde d’hydrogène. Lors de l’utilisation de ces produits, il faut être bien vigilant et tenir compte des indications inscrites sur l’emballage. De plus, lesdits produits devraient être mélangés avec de l’eau, pour éviter que leur puissance ne dégrade la surface à nettoyer.

Quel que soit le produit utilisé pour désinfecter, il est essentiel de se renseigner auprès de Santé Canada quant à sa nature de désinfectant. De plus, on peut contacter une entreprise spécialisée en désinfection pour nous donner davantage de détails concernant un quelconque produit, comme son mode d’emploi ou la quantité d’eau à servir pour diluer, par exemple.

L’importance de faire appel à des professionnels

Toute entreprise spécialisée en désinfection est en mesure de fournir des indications claires et précises quant à une quelconque désinfection. Les experts en la matière peuvent également fournir les bons produits pour y arriver. Lorsque sa santé et celle des autres sont en jeu, il ne faut pas prendre de risque et contacter sans tarder une entreprise spécialisée en désinfection!