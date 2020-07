Nouveau service de valorisation du verre pour la MRC de la Vallée-du-Richelieu

La MRC de La Vallée-du-Richelieu annonce que le premier conteneur pour la valorisation du verre est disponible dès maintenant au IGA Pepin situé au 20, boulevard Laurier à McMasterville.

L’implantation des 4 autres points de dépôt seront installés progressivement d’ici la mi-août.

Selon Martin Dulac, maire de McMasterville: « L’arrivée de ce nouveau service est un pas de plus pour préserver la santé de notre environnement et de notre milieu de vie. Le verre pourra maintenant être valorisé de façon plus efficace. Je suis très heureux des retombées positives que ce service apportera aux McMastervilloises et aux McMastervillois. »

Pourquoi un point de dépôt du verre?

Le verre se recyclant à l’infini, cette séparation du verre de la collecte régulière des matières recyclables augmente sa pureté.

Les bouteilles, bocaux et contenants de verre sont toujours acceptés dans le bac de recyclage lors de la collecte régulière.

Pour les emplacements du service Point de verre et tous les détails, visitez le site de la MRC de La Vallée-du-Richelieu